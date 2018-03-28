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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da tavuk hırsızlığı iddiası İzle

Konya'da tavuk hırsızlığı iddiası İzle

- Şüpheliden detaylarKONYA (AA) - Konya 'da bir evin bahçesindeki kümesten tavuk çaldığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak'ta bir evin bahçesindeki kümeste bulunan 7 tavuğun çalındığı iddiasıyla ev sahibi tarafından polise başvuru yapıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan aramada, olaydan yaklaşık yarım saat sonra çuval içerisindeki tavuklarla şüpheli E.C. (33) yakalandı.Poliste 8 suçtan kaydı bulunduğu belirlenen E.C, gözaltı işlemi olarak Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Polis Gözaltı İşlemi Akalan Polis Ekipleri Trol 

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