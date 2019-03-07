Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konya'da taşlı kavga

Konya'da taşlı kavga

- - Olay yerinden detaylar - Yerdeki taşlar - Polis ekiplerinden görüntüler - Yaralanan polisin hastaneye getirilmesi - Kent merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada bir polis yaralandı, 8 kişi gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da iki grup arasında çıkan taşlı kavgada bir polis başından yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Aile yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede taşlı kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahalede bulundu. Bu sırada polis memurlarından biri, başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Müdahalenin ardından kavgaya karışanlar dağıldı, ekiplerin mahalledeki incelemesi sürüyor.Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Polis Hastane Polis Memuru Memur Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı