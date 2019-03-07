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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konya'da “Şivlilik” geleneğini sürdüren gençler ateşin üstünden atladı

Konya'da “Şivlilik” geleneğini sürdüren gençler ateşin üstünden atladı

Çocukların ateşten atlaması

Alışkanlık Fener Alayı 

-Parkta yakılan ateş
-Çocuklarla röportaj
-Çocuklar genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan “Şivlilik” geleneğinin yaşatılması amacıyla fener alayı düzenlenirken, çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı. Konya halkı tarafından yaşatılan "Şivlilik" geleneğini, birçok mahallede çocuklar ateş yakıp üzerinden atlayarak kutladı. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, bu alışkanlıklarından vazgeçmezken, yapılan uyarılara rağmen kent genelinde araç lastikleri yakıldı. Alev alev yanan lastiklerden yoğun duman çıkarken, 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye hattına çok sayıda ihbar geldi. Ateş yakarak atlayan çocuklar, ise alevlerin üzerinden atlamanın eğlenceli olduğunu söyledi.


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