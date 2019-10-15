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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Olay yerine sevk edilen ekipler

İlk Müdahale Silahlı Kavga Çay Ocağı Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-Olay yeri genel detay
-Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi
-Hastane genel detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Uğur A, Emre G. ile henüz ismi belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şüpheli şahıs yanında bulunan silahla Uğur A'yı başından Emre G'yi ise sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Uğur A. Konya Numune Hastanesine, sırtından vurulan Emre G. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (İY-FM-
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