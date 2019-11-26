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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Kuşların dansı detay

( KONYA ) KONYA

Amatör Kamera Kamera Sığırcık Gökyüzü Amatör 


- Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti. Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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