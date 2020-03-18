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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı

Konya’da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı

şehitlikten görüntü

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Saygı Duruşu Akkale 

-protokolden görüntü
-çelenklerin konulması
-Valinin defteri imzalaması
-Valinin konuşması
-Şehit mezarlarına karanfil bırakılması
-Dua edilmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Konya Şehitliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehitlik Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şehitlik Şeref Defterini imzaladı. Törende konuşan Vali Toprak, “18 Mart 1915'te 252 bin şehidimizin yazdığı tarihin en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü vesilesiyle tarihimizin her döneminde ve gönül coğrafyamızın her yerinde bu kutlu makama erişmiş tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" dedi.
Törenin ardından Vali Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, protokol mensupları, şehit yakınları ve gaziler şehitliğe karanfil bırakarak dua etti. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, protokol mensupları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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