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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Şüphelilerin polis otosu içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğünden ayrılışı

Alışveriş Polis Merkezi Harekete Geç Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Hastanede sağlık kontrolü sonrası ekip otosuna bindirilişi
-Emniyette sergilenen sahte ve gerçek paralar

( KONYA ) KONYA

- Aksaray’da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi, Konya’nın Beyşehir ilçesinde yakalandı. Şüphelilerinin üzerinde ve valizinde 116 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aksaray ilinde alışveriş yapmak suretiyle piyasaya sahte para sürmeye çalışan ve dolandırıcılık olayına karışan 2 kişinin içinde olduğu otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine Beyşehir otogar önünde uygulama yapan polis ekipleri, plakası bildirilen 06 BIE 005 plakalı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde bulunan M.C. ve M.A. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek üst araması yapıldı. Polis merkezinde M.A.’nın cüzdanında 1 adet sahte 100 lira, M.C.’nin cüzdanında 18 adet sahte 100 lira ve otomobilin içindeki valizde ise 97 adet 100 lira olmak üzere toplamda 116 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Şüphelilerin cüzdanlarında 11 bin 600 liralık sahte paranın yanı sıra Aksaray ilinde piyasaya sürmek amacıyla alışveriş yaptıktan sonra para üstü olarak alınan gerçek paralar da ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerindeki 15 bin liralık sahte paranın 3 bin 400 lirasını alışveriş yaparak piyasaya sürdükleri iddia edildi. Çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki işlemlerin ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi.
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