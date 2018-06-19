Konya'da sağanak yağmur etkili oldu, yollar gölete döndü

-sel sularının tahliye edilmesi

-otomobillerden görüntü

-detaylar



( KONYA ) KONYA



- Konya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede şiddetini artırarak yolları göle çevirdi. Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Yoğun yağmur suları sonrası şehir merkezindeki bazı alt geçitler sular altında kaldı. Merkez ilçelerde bazı araçların ise sel sularının içerisindeki zor anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yağış sonrası suyla dolan bir iş yerindeki suları çalışanlar tarafından paletlerle çekilmesi dikkat çekti.

