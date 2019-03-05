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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Konya'da polis aracı ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da polis aracı ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

- Konya 'da polis aracı ile ambulans çarpıştı - 5 yaralı - Olay yerinden detaylarKONYA (AA) - Konya 'da polis aracı ile ambulansın çarpışması sonucu 2 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi yaralandı.Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı polis aracı, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde Muhammed Öncü idaresindeki 42 ANG 02 plakalı ambulansla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans, kaldırımın üzerine devrildi.Kazada polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere ile ambulanstaki sağlık görevlileri Muhammed Öncü, Sare Nur Ahcı ve Sevgi Sevin hafif yaralandı.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Devrilen ambulans ve polis aracı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Memuru Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 

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