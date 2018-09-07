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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya’da PKK propagandası yapan 7 zanlı gözaltına alındı İzle

Konya’da PKK propagandası yapan 7 zanlı gözaltına alındı İzle

Şüphelilerin jandarmadan çıkarılması ve hastaneye götürülmesi

Sosyal Medya Adli Kontrol Propaganda Terör Örgütü Avcılık 

-Şüphelilerin adliyeye girişi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 7 şahıs gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı. Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yeniceoba Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aralarında bir kadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerin ardından Cihanbeyli Adliyesine sevk edilen şahıslardan H.H.U., D.G., S.Y., D.E. ve E.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Mustafa D. ve T.G. tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. T.G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Mustafa D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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