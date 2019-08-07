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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı Haberi

Konya'da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı Haberi

Şüphelilerden görüntü

Oyuncak Ayı Polis Ticari Araç Trol 

-Oyuncak ayının fotoğrafları

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde, oyuncak ayının içine gizlenmiş bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya’ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti. Bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcının etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve telefon bağlantısı ile aktif edilebileceği belirlendi. Sürücü Wisam İ. (33) ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El M. (22), Selman El M. (18), Esma El İ. (20), Zekiye El N. (59), Abdulrezzak El H. (29) ve Mahmud A. (22) gözaltına alındı. 2 yaşındaki Melek El H. adlı çocuğun da bulunduğu şüpheliler, Ereğli ilçesinden Konya il merkezine getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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