Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Haberi

Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Cenazenin cenaze aracına konulması - Kaza yapan arabanın çekilmesi KONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Mehmet Samet Ü. idaresindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, Ankara - Konya karayolu Dinek Mahallesi mevkisinde yolda ilerleyen kişiye çarptı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.Ceset, polis ve savcının incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı