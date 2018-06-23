Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Cenazenin cenaze aracına konulması - Kaza yapan arabanın çekilmesi KONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Mehmet Samet Ü. idaresindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, Ankara - Konya karayolu Dinek Mahallesi mevkisinde yolda ilerleyen kişiye çarptı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.Ceset, polis ve savcının incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.