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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

- - Kaza yerinden detay görüntüler - Otomobilin çarptığı bisikletten detay görüntüler - Hayatını kaybeden gencin yakınlarının olay yerine gelmesi - Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin detay görüntüleri - Kaza yerine gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un yetkililerden bilgi alması - Genel detaylar - Ön camı kırılmasına rağmen otomobiliyle kaçan sürücü, polisin 50 kilometrelik takibi sonucu yakalandıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir - Akseki karayolunun 3'üncü kilometresinde, Hakkı Z. yönetimindeki 42 BDN 21 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Ahmet Gül’ün kullandığı bisiklete arkadan çarptı.Sağlık ekipleri, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metre savrulan Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.Ön camı kırılmasına rağmen otomobiliyle kaçan sürücü, polisin 50 kilometrelik takibi sonucu Derebucak ilçesi girişinde gözaltına alındı.Hayatını kaybeden gencin, Antalya’nın Manavgat ilçesinden yaz tatili dolayısıyla Beyşehir'deki yakınlarının yanına geldiği, kazanın, ilçe merkezinde yaptığı alışverişten dönerken meydana geldiği öğrenildi.Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Polis Alışveriş Akalan Bisiklet Polis Ekipleri 

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