Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Yaralı araç altından çıkarılması

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-Yaralının ambulansa alınması
-Kaza yapan araç ve kaza yeri
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir - Beyşehir karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.K. (22) ve Ö.Ç. (25) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç altında sıkışan Mehmet Karakoyun (30) ise itfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin altından çıkarıldı. Yaralılardan Mehmet Karaboyun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan F.K. ve Ö.Ç. ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı