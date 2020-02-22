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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Alışveriş Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araç
-Kaza yerinden görüntüler
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kulu ilçesi Mandıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. Y. (58) idaresindeki 42 GG 274 plakalı otomobil, ıslak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan otomobil yol kenarındaki ağaçlara ve kulübeye çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılan sürücü İ.Y. (58) ve araçta bulunan Yeter Yağcı (46) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yeter Yağcı'nın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sürücü İ.Y. ve otomobilde bulunan Yeter Yağcı’nın akrabalarının vefat etmesi üzerine misafirler için market alışverişinden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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