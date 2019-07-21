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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya'da otomobil alev alev böyle yandı

Konya'da otomobil alev alev böyle yandı

itfaiyeden görüntü

Polis Polis Ekipleri Trol 

-yanan araçtan görüntü
-araç sahibinden görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’da motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Merkez Karatay ilçesi Konya Ticaret Borsası binası yakınlarında seyir halindeki Ömer Faruk T.’nin kullandığı 42 AEJ 52 plakalı otomobil yanmaya başladı.
Sürücü otomobilini yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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