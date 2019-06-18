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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Konya’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Konya’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cenaze namazı kılınması

Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı Mahkeme Salonu 

-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Konya’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eski Cumhurbaşkanı Mursi için Konya'da sela okundu. Sultan Selim Camisinde kılınan öğle namazının ardından cemaat ve vatandaşlar cenaze namazı için Mevlana Meydanında toplandı. Mevlana Meydanındaki gıyabi cenaze namazını Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı. Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mahkeme salonunda 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi, 2013 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. (İY-FM-
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