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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya’da mobilya deposunda yangın

Konya’da mobilya deposunda yangın

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Polis Mobilya Yükselen Trol 

-Depodan görüntü
-Samet Öztürk ile röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’da içerisinde mobilyaların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi. Yangın, 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi Çevreli Sokaktaki mobilya deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde mobilyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar büyümemesi için itfaiye ekipleri bir süre daha soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangın anında içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi. Mobilyaların zarar gördüğü yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını fark eden esnaflardan Samet Öztürk, “Dumanlar çıkmaya başladı, biz arkada yemek yiyorduk. Hemen itfaiyeye haber verdim. Yan tarafımızda zaten, esnaf arkadaşlar komşumuz. Hemen hepsine haber verdik. Sonra da itfaiye ekipleri geldi” ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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