Konya’da minibüsün çarptığı engelli öldü

- Minibüsün çarptığı işitme - konuşma engelli yaya hayatını kaybetti - Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan minibüsten detayKONYA (AA) - Ereğli ilçesinde minibüsün çarptığı işitme - konuşma engelli yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ereğli'den Adana yönüne giden İrfan Yıldırım (45) idaresindeki 51 KM 391 plakalı minibüs, işitme - konuşma engelli olduğu öğrenilen yaya Murat Özdemir'e (48) çarptı.Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Murat Özdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.Kazayla ilgi başlatılan soruşturma devam ediyor.