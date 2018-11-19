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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Konya’da Mevlit Kandilinde camiler doldu taştı

Konya’da Mevlit Kandilinde camiler doldu taştı

Camiye giren vatandaşlar

Kutlay İslam Kandil 

-Cami içerisinden detay
-Camiye gelerek namaz kılan vatandaşlar
-Vatandaşların Dua etmesi
-Okunan Mevlid-i Şerif detay
-Vatandaşlarla roportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’da Mevlid Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Konya’daki kandil programı TGRT Haber özel yayınında ekranlara geldi. Mevlid Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Kapu Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından ellerini semaya açıp dua etti. Kapu Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programına Konyalılar tarafından katılım yoğun oldu. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası Kapu Camiinde okunan Mevlidi Şerif ve Kur’an-Kerim’i dinledi. Camiye gelen vatandaşlar, bu gece kandili büyük bir arzu ile kutlayacaklarını, ailelerine, memlekete, Türk milletine ve tüm İslam alemine dua edeceklerini belirterek, tüm İslam Aleminin kandilini kutladılar. Kapu Camiinde düzenlenen kandil programı, Mevlid Kandili özel yayınında TGRT Haber’den canlı olarak yayınlandı.
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