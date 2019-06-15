Konya’da liseli öğrencilerden bilim sergisi

-Web programlama öğrencisi Emre Erol röportajı

-Projeden detaylar



( KONYA ) KONYA



- Konya’da lise öğrencileri tarafından farklı alanlarda hazırlanan TÜBİTAK 4006 projeleri bilim sergisinde sergilendi. Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü Atölye Şefi Süleyman Kervan, projelerin okul açıldığından beri tasarlanan projeler olduğunu söyledi.



Öğretmenlerin de kendilerine her zaman destek olduklarını ifade eden Kervan, “Bütün öğretmen arkadaşlarımız, gerek kültür hocalarımız olsun gerek meslek hocalarımız olsun öğrencilerle birlikte projelerini tasarladılar, araştırmalarını yaptılar. En son okul bitiminde projelerin sonucu bir sergi haline getirildi.

Bu projeleri yapmamızdaki amaç öğrencilerimizi geliştirme, onların araştırmasını sağlamak, kendi bilgilerini kendilerinin bulmalarını sağlamaktı. Öğrencilerimizin çoğu kendi yaptığı ürünleri burada sergilemiş oldu. Diğer amacımız ise biz bilişim teknolojileri alanı olarak öğrencilerimizi teknolojiye adapte etmek, kod yazmasını sağlamak, kodun yanında da robotik teknolojiyi öğrenmesini sağlamak” dedi.

Cisimleri renklerine göre ayırt eden robot tasarlayan 12. sınıf web programlama öğrencisi Emre Erol ise projeyi ileride daha çok geliştireceğini dile getirdi. Tasarladığı robotun renkleri ayırt ederek iş hayatına katkı sağlayacağını anlatan Erol, “Renkleri ayırt etmek için, hızlı paketlemede kullanılmak üzere, danışman öğretmenimizle ve internetten yaptığımız araştırmalar sonucunda tamamladığımız bir proje bu. Bu proje şu an prototip halinde. Bu ileride sanayi makinelerinde kullanılacak şekilde tasarlandı. Mesela sarı domates, kırmızı domates ayırma gibi işlemler yapabilir. Yumurtaları da sarı beyaz şeklinde ayırarak değişik alanlarda kullanabiliriz. Yani herşey makineleşerek hızlı, seri bir şekilde üretimi sağlayacak. Projeyi yapma amacımız yazılımı, programlamayı öğrenmek ve bize bir şeyler katması. Yarışmalara katılıp kendimizi daha çok geliştirmek ve bu konu üzerinde ileride daha büyük işlere girmek” diye konuştu.

Öte yandan, bir yıllık çalışmayla çeşitli alanlarda hazırlanan 30 projeye TÜBİTAK tarafından altışar bin lira teşvik desteği verildi.

Sergiyi gezen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da öğrencilere başarılar diledi.

