Konya’da kurban kesim manzaraları Haberi

-Et parçalama görüntüleri

-Vatandaşlarla röportaj

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( KONYA ) KONYA



- Konya’da Kurban Bayramında vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını kesmeye başladı.

Konya’da bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Vatandaşlar kentin bir çok noktasında oluşturulan kurban kesim alanlarına akın etti. Merkez Karatay ilçesinde kurban kesimi için tahsis edilen Araplar Semt Pazarında da yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise pazar yerinde hazır bulunan kasaplara vekalet vererek kurbanlarını kesti. Kurban alımında geç kalan bazı vatandaşlar da pazar yerinde bulunan satıcılardan kurbanlıklarını aldı. Selçuklu ilçesindeki kurban kesim yerlerinde de vatandaşların kurban ibadetini yerine getirme telaşı vardı. Kendi imkanlarıyla kurbanını kesen vatandaşlara eşleri de derilerini yüzme ve etleri parçalamada yardımcı oldu. Kurban vazifesini yerine getirmek için pazara gelen Akif Türk, "Bayram namazını kıldıktan sonra geldik. Bu vazifemizi Allah rızasını kazanmak için yapıyoruz. Bizimki büyükbaştı tabii biraz zor oldu. Yaklaşık 6 kişi yıkmak için uğraştık. Kurban etlerini de en yakınımızdan başlayarak kesemeyen ve fakir olanlara birer ikişer kilo olarak verip Allah rızasını kazanmaya çalışacağız" dedi.

Kurban kesen vatandaşlar Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kestiklerini ifade etti.



