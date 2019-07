Konya’da kaza kurbanları toprağa veriliyor

-Yakınlarının görüntüsü

-detaylar

-Muhammed Emin Gül ve Hakan Yel'in fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi toprağa veriliyor. Konya’da dün akşam iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta ölen Hakan Yel (22) ve Muhammed Emin Gül (23) Hacı Veyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Gül ve Yel’in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Esra Nur Bilecen (22) Sille Parsana Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim Serdar Olgun (22) Karatay Elmacı Mezarlığına, Elan Nur Karacadağ (20) ise Karapınar ilçesinde defnedildi. Kulladığı 42 GF 252 plakalı otomobilde eşi Memduha Can (66) ile beraber hayatını kaybeden Muammer Can (66) çifti ise Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından defnedilecek. Kaza Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Borsa Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ACM 965 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Muammer Can'ın kullandığı 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Çok sayıda sağlık ekibinin de müdahale için sevk edildiği kazada, kaza yapan araçlardan kurtulan olmadı.