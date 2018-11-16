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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya'da kar yağışı

Konya'da kar yağışı

- Şehir merkezinde kar yağışı - Otogar Zeki Altındağ Camisi çevresine kar yağışı - Mevlana Meydanı ve müzesi - Kar yağışını görüntüleyen vatandaşlar Konya 'da ulaşıma kar engeli - Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya - Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor - Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, cadde ve meydanları beyaza bürüdüKONYA (AA) - Konya 'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir - Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir - Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü.Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kara yolunun Seydişehir ilçe çıkışına yakın bölümünde çekiciler, hazır bekletiliyor.Öte yandan, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarılmaya çalışılıyor.Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.

Yoğun Mesai Karla Mücadele Kış Lastiği Kar Yağışı 

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