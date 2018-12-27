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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya'da kar manzarası havadan görüntülendi

Konya'da kar manzarası havadan görüntülendi

Şehir merkezindan drone ile havadan görüntü

Kar Temizleme Yağışlı Hava Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Mevlana Meydanı’ndan görüntü
-Vatandaş röportajı
-Güvercinlerden görüntü
-Güvercinleri besleyen Muhammed’ten görüntü
-Zafer Meydanından görüntü
-Vatandaş röportajı
-Genel ve detay

( KONYA )- Kar yağışıyla kentin büyük bölümü beyaza bürünürken, soğuk hava etkisini sürdürüyor KONYA - Konya’da dün etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Havadan görüntülenen şehir beyaz güzelliğiyle dikkat çekerken, soğuk hava etkisini sürdürüyor. Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya’da da etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kent merkezi ve ilçelerde dün kar yağdı. Kar yağışının ardından kent merkezinde termometreler eksi 4’ü gördü. Şehir merkezinde temizlik çalışmalarının ardından caddelerde ve kaldırımlarda kar kalmazken, soğuk havanın gelişiyle dışarı çıkarken tedbirli olan vatandaşlar eldiven, şapka ve atkılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar Konya’nın kışının da yazının da güzel olduğunu belirtti.
Ziyaret için Mevlana Müzesine gelen turistler de Mevlana Meydanında fotoğraf çektirdi. Hükümet Meydanında güvercinler için buğday satan Afganistan uyruklu Muhammed Davud soğuk havada güvercinleri besledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, kar ile beyaz örtüye bürünen kent merkezinde bulunan Dere Mahallesinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan görüntülenen beyaz örtü, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.
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