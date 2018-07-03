Konya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

- Detay KONYA (AA) - Konya 'nın merkez Selçuklu ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Nuri Ö. (32) idaresindeki 42 AKB 18 plakalı kamyonet, Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, yaya üst geçidinin yaklaşık 50 metre gerisinde, yolun karşısında geçmeye çalışan Ali Çelik'e (80) çarptı.Refüje savrulan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çelik’in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.Kamyonet sürücüsü Nuri Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.