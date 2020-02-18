Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Konya'da kamyonet yan yattı: 9 yaralı İzle

Konya'da kamyonet yan yattı: 9 yaralı İzle

Kazaya karışan araç detay

İlk Müdahale Fabrika Mobilya Polis Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sokak çıkışı detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da mobilya taşımak için kullanılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Devrilen kamyonette bulunan 9 kişi yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya üretim fabrikasında dağıtım için kullanılan S.K. (38) idaresindeki 42 TR 906 kamyonet, sokağın çıkışında manevra yapmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, aracın kabininde bulunan 3 kişiye ve daha sonra aracın kapalı kasasında bulunan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan 10 kişiden 9'u yaralı olarak ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kamyonet, kasasında yasa dışı yolcu yolcu taşımaktan polis ekiplerince trafikten men edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı