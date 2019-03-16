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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Konya'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Kazada yaralanan işçilerin ambulansa alınması

Mescid Polis Hastane Gesi İşçi Servisi 

-Olay yerindeki araç parçaları ve detay
-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Kazaya karışan araçlar detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da işçi taşıyan minibüs ile aynı kavşağa girmek isteyen kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescid Mahallesi Sedirler Caddesi ile Ünen Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünen Caddesi'nden seyir halinde olan Hüseyin İ. idaresindeki 42 BF 536 plakalı kamyon, Sedirler Caddesinden sanayi bölgesine işçi taşıyan Harun A. yönetimindeki 42 ES 627 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs olduğu yerde kalırken, kamyon orta şeritten karşı şeride geçerek yol kenarında durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla kent merkezindeki değişik hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kavşak araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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