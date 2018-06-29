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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya'da iş kazası

Konya'da iş kazası

- İş kazası yaşanan fabrika - Kapı önündeki işçiler, polis ve itfaiye ekipleri - Plastik fabrikasında ham madde karıştırma makinesine düşen işçi hayatını kaybettiKONYA (AA) - Konya 'da, fabrikada plastik ham madde karıştırma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak'taki plastik fabrikasında çalışan Hakan Bozdağ (18), ham madde karıştırmak için kullanılan makineye düştü.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 acil servis ekipleri, makineye sıkışan Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Bozdağ'ın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acil Servis Fabrika 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Plastik Fabrikası 

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