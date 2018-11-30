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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya’da iPhone XS ve XR alabilmek için saatlerce beklediler

Konya’da iPhone XS ve XR alabilmek için saatlerce beklediler

Sıra bekleyenler

Alışveriş Akıllı Telefon Alışveriş Merkezi 

-Geri sayımın yapılması ve müşterilerin içeri girmesi
-Telefonlarını alan vatandaşlar
-Koordinatör Fatih Erol ile röportaj
-Vatandaşlarla röportaj

( KONYA ) KONYA

- Türkiye’de ilk kez bu gece satışa sunulan Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone XS ve XR için Konya’da vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Apple’ın iki yeni telefonu iPhone XS ve iPhone XR Türkiye’de ilk kez bu gece yarısı satışa sunuldu. Konya’da bir alışveriş merkezindeki Apple yetkili firmasının önünde kuyruğa girenler ise yeni telefonlarına kavuşmak için heyecanla bekledi. Saatler 00.01’i gösterdiğinde geri sayım ile akıllı telefonlar satışa çıktı. iPhone XS Plus 10 bin 799 TL, iPhone XR ise 7 bin 399 TL’den satılmaya başladı.
Gece geç saatlere kadar satışı gerçekleştirilen telefonlar ilgi gördü. Yeni telefonlarını alan vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdi. Türkiye genelinde ilk satışların burada gerçekleşeceğini belirten yetkili Firma Koordinatörü Fatih Erol, “Apple’nın yeni amiral gemisi ve katılım yine gayet güzel. Etkinliğimiz gayet eğlenceli geçiyor” dedi.

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