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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yapan araçlar - Sıkışan yaralıyı kurtarma çalışmaları - Çıkartılan yaralının ambulansa taşınması - Polisin incelemeleriKONYA (AA) - Konya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Yunus İnyayla idaresindeki 42 TT 251 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde Burak Taşar yönetimindeki 06 HC 0631 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet Köskü, Bora Demirci ve Nur Gölcü yaralandı. Konya 'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan İnyayla'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane 

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