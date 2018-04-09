Konya'da iki aile sokak ortasında çatıştı: 2'si ağır 3 Yaralı

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( KONYA ) KONYA



- Konya’da iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada aynı aileden 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumetin bulunduğu iddia edilen komşu iki aile sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Bektaş A. başından Nizamettin A. bacaklarından ve Polat A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahlı kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerinde sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin A.'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

