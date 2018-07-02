Konya'da hastane otoparkında silahlı kavga: 1 ölü Haberi
- Zanlının Emniyet Müdürlüğünden çıkışı - Zanlının polis aracına binmesiKONYA (AA) - Konya 'da bir hastanenin otoparkında tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mutfak bölümünde çalışan Zülfikar Tüdeş (35) ile yeğeni E.A'nın (20) eski erkek arkadaşı Muhammed D. (30) arasında hastanenin otoparkında tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tüdeş tabancayla yaralandı. Ağır yaralı olarak acil servise getirilen Tüdeş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Zanlı Muhammed D, polis merkezine giderek teslim oldu.Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.