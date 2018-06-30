Konya'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı
- Hafif ticari araç sulama kanalına düştü - 9 yaralı - Kurtarılan yaralılardan detaylar - Ambulanstaki yaralılara müdahale edilmesi - Jandarmanın incelemeleri - Dalgıç arama kurtarma ekibinin su kanalına dalması - Yaralıları kurtaran mevsimlik işçiler ile röportajHafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı - Kazayı fark eden mevsimlik işçiler, suya gömülen aracın camını kırarak yaralıları dışarıya çıkardıKONYA (AA) - Konya 'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Mehmet Sarı idaresindeki 42 CFA 88 plakalı hafif ticari araç, Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saz mevkisinde, sulama kanalına düştü.Kazayı fark eden mevsimlik işçiler Yasin, Özkan ile Mehmet Kaya, yaralıların yardımına koştu.İşçiler, camını kırdıkları araçtaki 9 kişiyi kurtardı.Yaralanan sürücü Sarı ile araçtaki Huriye Sarı (47) Yusuf Sarı (7) Mehmet Sadi, İkbal Uluş, Fatma, Tunahan (1) Halime ile Musa Işık (3) ambulanslarla Konya 'daki hastanelere kaldırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibince yapılan incelemede, suya gömülen araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi.Araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.