Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı

Konya'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı

- Hafif ticari araç sulama kanalına düştü - 9 yaralı - Kurtarılan yaralılardan detaylar - Ambulanstaki yaralılara müdahale edilmesi - Jandarmanın incelemeleri - Dalgıç arama kurtarma ekibinin su kanalına dalması - Yaralıları kurtaran mevsimlik işçiler ile röportajHafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı - Kazayı fark eden mevsimlik işçiler, suya gömülen aracın camını kırarak yaralıları dışarıya çıkardıKONYA (AA) - Konya 'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Mehmet Sarı idaresindeki 42 CFA 88 plakalı hafif ticari araç, Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saz mevkisinde, sulama kanalına düştü.Kazayı fark eden mevsimlik işçiler Yasin, Özkan ile Mehmet Kaya, yaralıların yardımına koştu.İşçiler, camını kırdıkları araçtaki 9 kişiyi kurtardı.Yaralanan sürücü Sarı ile araçtaki Huriye Sarı (47) Yusuf Sarı (7) Mehmet Sadi, İkbal Uluş, Fatma, Tunahan (1) Halime ile Musa Işık (3) ambulanslarla Konya 'daki hastanelere kaldırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibince yapılan incelemede, suya gömülen araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi.Araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kurtarma Ekibi Su Kanalı Ticari Araç Sulama Kanalı Mevsimlik İşçi 

İlgili Foto Galeriler
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı