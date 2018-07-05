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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 150 kişi hastaneye başvurdu

Konya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 150 kişi hastaneye başvurdu

Konya Numune Hastanesinden detay görüntüler

Gıda Zehirlenmesi Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Yemek yapılan işyeri
-Polis ekipleri

( KONYA -HD) KONYA

- Konya’da iş yerlerine yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ve iş yerlerine yemek yapan bir firma öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba dağıttı.
Çeşitli iş yerlerine dağıtılan yemekten yiyen 150’ye yakın kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Tarım müdürlüğünden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İş yerinde yaklaşık 400 kişilik yemek çıktığı, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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