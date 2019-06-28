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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası

Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası

- Beyhekim Devlet Hastanesi'nden görüntüKONYA (AA) - Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde öğle yemeği sonrası 35 kişi mide bulantısı şikayetiyle acil servise müracaat etti.Alınan bilgiye göre, hastane personeli ile aralarında yatılı tedavi gören hastaların da bulunduğu 35 kişi, müracaatlarının ardından tedavi altına alındı.Tedavi sonrası durumlarının iyi olduğu tespit edilen 35 kişi taburcu edilirken yemeklerden alınan numune, incelenmek için Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.İlgililerden alınan bilgiye göre makarna, misket köfte ve kadayıftan oluşan akşam yemeğinden yaklaşık 2 bin 500 kişi yedi.

Acil Servis Kadayıf Mide Bulantısı Hastane 

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