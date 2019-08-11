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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya'da gelin adayına “süslü koç” gönderme geleneği yaşatılıyor Haberi

Konya'da gelin adayına “süslü koç” gönderme geleneği yaşatılıyor Haberi

Damat adayının evinde hazırlıklar

Kurban Bayramı Allah 

-Kurbanlık koçun evin önüne getirilmesi
-Koçun süslenmesi
-Boynuzlarına takıların takılması, nişanlı çiftin isimlerinin baş harflerinin boyanması
-Süslenen koçun cadde üzerinden geçirilerek karşı cadde üzerindeki gelin adayına ve ailesine teslim edilmesi
-Nişanlı çiftle röp.
-Her iki tarafın annesiyle röp.
-Damat adayının babasıyla röp.
-Genel detay toplu görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kurban bayramlarında nişanlı erkeklerin gelin adaylarına “süslenmiş kurbanlık koç gönderme” geleneği günümüzde devam ediyor. Beyşehir ilçe merkezinde yaşayan 23 yaşındaki Şerafettin Çorum, kurban bayramı sonrasında düğün yapacağı nişanlısına satın aldıkları kurbanlık koçu, üzerine Türk bayrağı örtüp, süsledikten sonra boynuzuna altın bilezik ve diğer takılarını da takarak gelin evine teslim etti. Çorum, aynı mahallede oturdukları aynı zamanda komşusu olan Hatice Gamze Lale’nin karşı cadde üzerindeki ikamet ettiği evine, kendi evlerinin önünde süsledikleri çiftin isimlerinin baş harflerinin de boya ile yazıldığı kurbanlık koçu cadde üzerinden ailesiyle birlikte geçirerek teslim etti. Şerafettin Çorum, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramının hemen ardından nişanlısıyla düğün yapacaklarını belirterek, “Beyşehir’de kız evine kurban bayramında süslenerek koç götürülmesi adetten olduğu için, geleneklerimizi, göreneklerimizi yerine getirmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bu güzel koçu süsledik ve gelin hanıma getirdik. İnşallah hayırlara vesile olur. Düğünümüz 18 Ağustos’ta, herkesi bekliyoruz” dedi.
22 yaşındaki kreş müdürü Hatice Gamze Lale ise, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, “Benim için sürpriz olmadı. İlçemizde bu gelenek devam ettiği için bekliyorduk. Nişanlıma, ailesine ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Damadın annesi Sade Nur Çorum, gelenek ve görenekleri yerine getirmek için kız evine kurbanlık koç getirdiklerini belirterek, her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu. Gelin adayının annesi Mariye Lale de, “Kurbandan sonra düğünümüz olacak. Geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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