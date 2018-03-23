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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya’da FETÖ operasyonunda 4'ü subay 13 askere gözaltı

Konya’da FETÖ operasyonunda 4'ü subay 13 askere gözaltı

Şüphelilerin getirilişi

Mahrem Trol 

-Şüphelilerin çıkarılışı
-Genel ve detay

( KONYA ) -- FETÖ soruşturması kapsamında Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde görevli 4’ü subay, 9’u astsubay 13 kişi gözaltına alındı KONYA

- Konya’da FETÖ soruşturması kapsamında Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde göreli 4’ü subay, 9’u astsubay olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında daha önce gözaltına alınan mahrem imamların deşifre ettiği 4’u subay, 9’u astsubay olmak üzere 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya, Ankara, İzmir, Kocaeli, ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda daha önce belirlenen adreslere Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Baskınlarda 4’ü subay 9’u astsubay olmak üzere toplam 13 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programlarını kullandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli Konya'ya getirildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli ifadesi alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (MB-
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