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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da fener alayı coşkusu

Konya’da fener alayı coşkusu

Çocukların alevlerin üzerinden atlaması

Alışkanlık Fener Alayı 

-Çocukların yaktığı ateş genel
-Parkta toplanan çocuklardan genel
-Çocuklarla roportaj
-Fener yakarak uçuran vatandaşlar

( KONYA ) KONYA

- Konya'da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan “Şivlilik” geleneğinin yaşatılması amacıyla fener alayı düzenlenirken, çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı. Konya halkı tarafından yaşatılan "Şivlilik" geleneğini, birçok mahallede çocuklar ateş yakıp üzerinden atlayarak kutladı. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, bu alışkanlıklarından vazgeçmezken, yapılan uyarılara rağmen kent genelinde araç lastikleri yakıldı. Alev alev yanan lastiklerden yoğun duman çıkarken, 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye hattına çok sayıda ihbar geldi. Ateş yakarak atlayan çocuklar, “Atlamak eğlenceli" diye konuşurken, kent merkezinde vatandaşlar fener uçurdu.
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