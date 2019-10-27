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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya'da fabrika yangını (7) İzle

Konya'da fabrika yangını (7) İzle

- Yangının drone görüntüsüGÜNCELLEME - Konya 'da fabrika yangını - Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.Irak uyruklu bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.

Fabrika Yangını Fabrika Kapalı Alan Gesi Trol 

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