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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya'da fabrika yangını (2) Video

Konya'da fabrika yangını (2) Video

- Fabrikada çıkan yangın - İtfaiye ekiplerinin çalışması Konya 'da fabrika yangını - Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Fabrika Yangını Fabrika Gesi Yangına Müdahale 

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