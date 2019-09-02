Konya'da dünya standartlarında pilotlar yetişecek

- Üniversitenin Mütevelli Başkanı Selçuk Öztürk'ün açıklamaları - Bölümün baş uçuş eğitmeni Süleyman Doğan'ın açıklamaları - KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulan Pilotaj bölümü, dünya standartlarında pilot yetiştirmeyi hedefliyor - Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Selçuk Öztürk: - "Biz bir taraftan ülkenin beşeri sermaye açığını kapatmak isterken bir taraftan da bu sektörü (havacılık) Konya'ya kazandırmak istiyoruz" - Bölümün baş uçuş eğitmeni Süleyman Doğan: - "Öğrencilerimiz, 4 senenin sonunda toplam 220 saatlik uçuş eğitimlerini tamamlamış ve hava yolunda pilotluğa hazır hale gelmiş olacaklar. Yetiştireceğimiz pilotlar dünya standartlarında olacak. Dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabilecekler"KONYA (AA) - TANER AYDIN - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bu yıl ilk öğrencilerini alacağı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulan pilotaj bölümüyle dünya standardında pilot yetiştirmeyi amaçlıyor.KTO Karatay Üniversitesinin bu yıl açılan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj bölümünün, "çelik kanatlara ve güce hükmetmek isteyen" genç pilot adayı öğrenciler, gelecek ay 4 yıl sürecek zorlu eğitimlerine başlıyor.TOBB Başkan Yardımcısı ve Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyüyen havacılık sektörünün ülkede giderek artan bir pilot açığını da ortaya çıkardığını söyledi.
Havacılık sektörünün çok hızlı şekilde geliştiğini dile getiren Öztürk, hem dünya hem de ülke açısından bu gelişimin devam edeceğini, "Türkiye'de daha fazla pilot yetiştirmeye katkımız olsun" düşüncesiyle bu bölümü açtıklarını belirtti. Türkiye'nin şu anki pilot açığının bin dolayında olduğunu savunan Öztürk, sektöre nitelikli eleman yetiştiren bir üniversite olarak öne çıkmak istediklerini ifade etti. Öztürk, özellikle bazı sektörlerin bazı şehirlere aitmiş gibi bir algı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Biz bunu da kırmak istiyoruz. Konya'nın sanayi ve beşeri sermayesine baktığımızda çok büyük avantajları barındırıyor ama Konya havacılık sektörü içerisinde yok. Biz bir taraftan ülkenin beşeri sermaye açığını kapatmak isterken bir taraftan da bu sektörü Konya'ya kazandırmak istiyoruz. Bizim öğrencilerimiz okula başladığı yılın 6'ncı ayında planörle ilk uçuşlarına başlıyor. 4'üncü yılın ardından hem pilotaj eğitimini hem de uçuş akademisinde uçuşunu tamamlamış oluyor. Sektöre direkt ikinci pilot olarak girebilecek bir hale geliyor."Okula her yıl 8'i yabancı kontenjanından olmak üzere toplam 40 öğrenci alacaklarını ifade eden Öztürk, süreç tamamlandığında 14 uçaklık bir filoya kavuşacaklarını da sözlerine ekledi.Bu bölümde baş uçuş eğitmeni olarak görev yapan 34 yıllık pilot Süleyman Doğan da açılan bölümü, diğer pilotaj okullarından üstün kılan yönünün "planör eğitimi" olduğuna vurgu yaptı.Pilotların bu eğitimin sonunda, motorları dursa bile uçağı göle, denize, tarlaya ve yola indirebilme yeteneğini kazandığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:"Dünyadaki en iyi pilotların planörcü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir diğer farkımız ise uçaklarımızın seçiminde çok hassas davrandık. Bununla ilgili 6 firmayla görüştük ve çeşitli test sürüşleri yaptık. Planör eğitimiyle pilot yetiştiren üniversite unvanına sahip KTO Karatay'da 30 hoca genç yetenekleri pilot yaparken dünya standartlarında da eğitim alacaklar.Eğitim kadromuz tam olarak çalışmaya başladığı zaman 30 kişi olacak. İlk olarak teorik eğitimden sonra tüm öğrencilerimiz planör lisanslarını alacak. Sonraki yıllarda da motorlu uçuşa devam edecekler. Öğrencilerimiz, 4 senenin sonunda 220 saatlik uçuş eğitimlerini tamamlamış ve hava yolunda pilotluğa hazır hale gelmiş olacak. Yetiştireceğimiz pilotlar dünya standartlarında olacak. Dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabilecekler."Doğan, bu bölümden mezun olacak öğrencilere, pilot olmak istemediklerinde alternatif bir meslek yapma talebi karşısında, ikinci bir bölüm okuma fırsatı da sunduklarını sözlerine ekledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım