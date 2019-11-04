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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Konya'da düğün konvoyundaki driftçilere 13 bin 949 TL ceza Haberi

- Konya'da düğün konvoyundaki driftçilere 13 bin 949 TL ceza Haberi

Dritf atan sürücüler

Düğün Konvoyu Araç Kullanmak Sosyal Paylaşım Cep Telefonu Ehliyetsiz Sürücü 

-Trafiğin kapanması
-Yakalanan araçlar
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın en işlek caddesinde yolu kesip drift atan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 440 TL, konvoyda bulunan 17 araca da çeşitli ihlallerden 6 bin 509 TL olmak üzere toplam 13 bin 949 TL ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu trafiğe kapattıktan sonra drift attı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 15 saniye drift atan sürücünün ortalığı dumana boğduğu anlar yer alıyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede, yoluna gitmek isteyen araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösteriyor. Görüntülerde, konvoyda bulunan bir başka otomobilin de yan durarak ilerlemek isteyen araçların önünü kestiği görülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması ve vatandaşların Konya Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarına ve 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik polisleri 45 dakika içerisinde şehiriçi kameralardan drift yapan ve konvoyda plakalarını kapatarak abartılı egzozla eskortluk yapan 17 aracı tespit etti. Polis ekipleri, araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde yakaladı. Drift atan Voldan A.'nın 42 BAM 96 plakalı otomobili trafikten men edilirken, sürücüye driftten 5 bin 10 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, plakayı kapatmaktan 412 TL olmak üzere toplamda 7 bin 440 TL, 17 araca da plakalarını kapatmak, abartılı egzozdan, sol şeridi kapatmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 6 bin 509 TL ceza yazıldı. (AH-ÖK-Y)
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