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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı

Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sokaklardan yağıştan detaylar

Sağanak Yağmur Akalan Dolu Yağışı Petrol Irak 

-Su basan alt geçit
-Dolu yağışı genel detaylar
-Sürücülerle röportaj
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve arkasından devam eden sağanak etkili oldu. Kent merkezinde yağış sırasında sürücüler petrol istasyonlarına sığındı. Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Dolu, bir süre sonra yerine sağanak yağmura bıraktı. Dolunun ardından devam eden yağmur ise bazı yerlerde taşkınlara neden oldu, bazı alt geçitlerde su birikti. Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise dolu yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.

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