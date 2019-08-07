Konya'da DEAŞ operasyonu

- Şüphelilerin hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülmesi - Örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 12 Suriye uyruklu hakkında yakalama kararı çıkarıldıKONYA (AA) - Konya 'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
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