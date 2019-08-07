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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş - çıkışı

( KONYA ) KONYA

Kaçak Yakalama Kararı Terör Örgütü Trol 


- Konya’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve daha sonra ülkeye kaçak yollarla giren 4'ü ilçelerde 8'i kent merkezinde 12 şahsı tespit etti. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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