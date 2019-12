Konya’da çöken bina çevresindeki riskli binalar yıkılacak

-Bölgede inceleme yapması

- Konya’da 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından çöken bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedad Gürgen, riskli binaların yıkılacağını, bu süre zarfında vatandaşlara kira yardımı yapacaklarını söyledi.



Olayın meydana geldiği ev çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük bir alanın riskli bölge olduğunu belirten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Gürgen, toplamda 347 bina olduğunu dile getirdi. Bu 347 binadan Karatay Belediyesinin 12 binanın tespitini yaptığını ifade eden Gürgen, 10 tanesinin de önceden yıkıldığını belirtti, 2 binanın sonradan sağlamlaştırıldığını aktardı.“23 tanesi koruma amaçlı imar planına uymadığı için yıkılacak”Şu an hala tespitlerin devam ettiğini kaydeden Gürgen, “12 tane yıkılması gereken binanın tespitini yaptık. Bu alanın içerisinde 24 tane de tescilli bina var. Dolayısıyla bu tescilli binaların güçlendirme işlemlerini için bugün talimatları verdik. Bakanımız da bize talimatlarını verdiler. 36 binanın bugün itibariyle risk yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada 36 tane bina riskli bina şu an itibariyle belirlenmiş durumda. 23 tanesi koruma amaçlı imar planına uymadığı için yıkılacak. Geriye kalan 24 tanesinin hem güçlendirmesini hem restorasyonunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Sahada tespitler halen devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza, büyükşehir belediyesi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun” dedi.

“Herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin”Konya’nın güvenli deprem bölgesi olarak bilindiğini kaydeden Gürgen şunları kaydetti:"Ama biz bundan önce Konya’da çok daha kötülerini yaşadık. Bizim Konya’da yaşayan vatandaşlarımızdan, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan tekrar tekrar istirhamımızdır; Herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Herkes kendi evinin içerisinde zarar ziyan var mı bir daha baksın. Çatlamalar, patlamalar var mı onları tekrar gözden geçirsin. Bizim buralarda deprem olmaz deyip bunları çok geri plana bırakmasınlar ne olur. Bu konularda gerek belediyemiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vatandaşımızın emrinde zaten. Bu konularda her türlü desteği de veriyoruz. Gerekiyorsa bizim lisanslandırılmış kurumlarımız var. Binin üzerinde lisanslandırılmış kuruluş var. Tespitleri vatandaşlarımız da yaptırabiliyorlar.”“Ne yazık ki yapı stoğumuz bu kadar kötü durumda”Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni eden Gürgen, “Ama ne yazık ki yapı stoğumuz bu kadar kötü durumda. Bu konuyla ilgili hepimizin tekrar tekrar düşünüp bir an önce önlemler alıp bu dönüşüm işlemlerini tamamlamamız gerekiyor. Ne yazık ki bu kerpiç binalar zamanla çok yıpranıyor. Gözle görünen bir şey var. Bina gerçekten çok yıpranmış. Çevredeki binalar da bunlar gibi. İnşallah bir an önce bu 36 tane binayla bu işin aşamasını burada başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Binanın tescilli bir bina olduğu için yıkılıp yıkılmamasını kurulun belirleyeceğini kaydeden Gürgen, adli mercilerde işlemlerin devam ettiğini, binaların yıkılmasa dahi aslına uygun yeniden düzenleneceğini kaydetti.

“18 ay boyunca bin 80 lira kira yardımı yapıyoruz”36 binayla ilgili olarak risk tespitinin belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla yaptırıldığını anlatan Gürgen, “Burada ikamet eden maliklerimize biz Konya ilinde 18 ay boyunca bin 80 lira kira yardımı yapıyoruz. İçerisinde malik olmayıp da kiracı olan vatandaşlarımıza iki aylık kira yardımları yapacağız. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri yeterli olacaktır. İnşallah bu 24 tane binanın restorasyonunu 18 ay içerisinde bitiririz. Yaklaşık bin lira kira yardımları da restorasyon süreci tamamlanana kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.





