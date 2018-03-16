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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya'da 'Çanakkale'den Afrin'e' konseri

Konya'da 'Çanakkale'den Afrin'e' konseri

Konya 'da "Çanakkale'den Afrin'e" konseri - Konya 'da "Çanakkale'den Afrin'e" konseri - Konser salonundan detaylar - Konser görüntüleri - Büyükşehir Belediyesi Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu'nun konuşması Konya 'da "Çanakkale'den Afrin'e" konseri - Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından "Çanakkale'den Afrin'e Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri verildiKONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından "Çanakkale'den Afrin'e Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Program, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Habib Alparslan Tabak'ın okuduğu Kuran - ı Kerim ve yaptığı dua ile devam etti.Büyükşehir Belediyesi Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, konserin icra edildiği sırada vatan evlatlarının sınırın bir ucunda, Afrin'de mücadele ettiğini hatırlattı.Konser sayesinde Türk askerinin Afrin'de yaptığı cihadı hissetme imkanı bulacaklarına inandığını dile getirin Köseoğlu, "Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı güftelerin bestelenmiş halleriyle mana olarak, belki onları biraz daha hissedebiliriz diye buraya toplandık. Bizim askerimiz orada yedi düvele karşı savaşıyor. " dedi.
Konuşmanın ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanat Yönetmeni Nebahat Konu Yılmaz yönetiminde, sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait olan eserler seslendirildi.Konserde zaman zaman dinleyiciler de çalınan eserlere eşlik ederken, koronun yorumu beğeni kazandı.

Saygı Duruşu Akkale 

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