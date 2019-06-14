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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya'da bir süredir mahallede dolaşan sahipsiz maymun yakalandı

Konya'da bir süredir mahallede dolaşan sahipsiz maymun yakalandı

(cep telefonu)

Akalan Harekete Geç Cep Telefonu 

-Maymunun kafesteki görüntüsü
-Maymunun götürülmesi

( KONYA ) - Kafese konulan maymun, çevredeki vatandaşların verdiği meyvelerle beslendi KONYA

- Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde bir süredir sahipsiz bir maymunun olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden milli parklar ekipleri, Selçuklu Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle bir evin bahçesinde maymunu yakalamayı başardı. Ekipler, sahibi olup olmadığı araştırılan maymunu canlı bir şekilde yakalayarak demir bir kafes içerisinde muhafaza altına aldı. Kafese alınan maymuna ekipler ve çevredeki vatandaşlar meyve ve yiyecek verdi. Maymunun yakalandıktan sonra kafesteki beslenme görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sağlık durumu iyi olan maymun daha sonra ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.
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