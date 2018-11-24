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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

- Konya 'da bıçaklı kavga - Olay yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiKONYA (AA) - Konya 'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde, Alaaddin Bulvarı'nda yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Koç (37) ile Hasan Hüseyin E. ve Hasan S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Coşkun ve Koç bıçakla yaralandı.Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Hasan S'yi gözaltına alan polis, kaçan diğer şüpheli Hasan Hüseyin E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Bıçaklı Kavga 

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